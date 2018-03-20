(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Автобус вылетел на «красный» и протаранил иномарку в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В понедельник, 19 марта, 47-летний водитель автобуса «МАЗ» решил проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. Но на его пути возник автомобиль «Черри», под управлением 42-летнего мужчины.

Автобус не успел вовремя затормозить и врезался в легковушку. В результате аварии ушибы руки и головы получила 86-летняя пассажирка общественного транспорта.

