Подсудимый «черный трейдер» из Казани грозился пнуть журналиста

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Александр Елисеев). Ново-Савиновский суд Казани выслушал последнее слово 48-летнего Эдуарда Даутова – «черного трейдера», которого обвиняют в мошенничестве на 165 млн рублей. Его жертвами, по версии следствия, стали 16 предпринимателей. Сам подсудимый сегодня грозился пнуть корреспондента ИА «Татар-информ», единственного представителя прессы в зале суда.

По версии следствия, с 1999 по 2015 год Даутов представлялся успешным игроком на крупных мировых биржах: Лондонской, Токийской и Нью-Йоркской. Для убедительности он показывал свою квартиру-студию, где стояли компьютеры с большими мониторами. При этом Даутов пользовался популярными сервисами для игры на бирже.

Если предприниматель соглашался дать игроку деньги, то Даутов составлял договор о доверительном управлении финансами. Как выяснилось, ему передавали от сотен тысяч до десятков миллионов. Даутов обещал выплачивать проценты и даже отдавал определенные суммы, как считает следствие, создавая видимость своей деятельности.

Однако, по версии следствия, деньги он зарабатывал не на бирже, а более простым способом – вкладывал их в долевое строительство, а по завершении стройки продавал недвижимость дороже. Из этих денег он и выплачивал те самые «проценты».

В 2015 году Даутов перестал выходить на связь с клиентами, а в начале 2016 года было возбуждено уголовное дело. Мужчину объявили в розыск и летом 2016 года задержали в Марий Эл на съемной квартире.

Свое последнее слово Даутов начал с рассказа о своей деятельности. Он подтвердил, что на рынке играл с 1999 года и последние 8 лет до задержания только и делал, что брал деньги по договору доверительного управления и вкладывал их в биржу, а за счет процентов смог обеспечить свою жизнь.

«Потихоньку сложилось так, что друзья и знакомые передавали мне деньги в управление, и я успешно ими управлял. При этом я заключал договор управления – все знали, что с деньгами будут операции на бирже. В 2014 году из-за ряда событий я начал терпеть убытки, но до конца 2015 года я не прекращал попыток исправить ситуацию. Не получилось, все деньги я проиграл, но с любой прибыли старался выплачивать деньги – делил между ними, хотя бы по 10 тысяч рублей. Остатки имущества я отдал потерпевшим. Никогда не имел желания похитить деньги. Разве бы я стал пилить сук, на котором сижу?» – заявил суду Даутов.

Подсудимый неоднократно подчеркивал, что он не имел желания присвоить деньги. Его слова частично совпадают с данными следствия – у Даутова действительно нет никакого имущества. Однако правоохранители считают, что все свое имущество Даутов намеренно оформлял не на себя.

«Я виноват, что не сумел управлять деньгами и да, может быть, нарушил договорные обязательства. Но это было не преднамеренно. К сожалению, некоторые свидетели давали ложные показания», – подчеркнул Даутов.

Дослушав подсудимого, суд удалился в совещательную комнату, объявив о том, что приговор будет оглашен на следующей день. Общаясь с конвоем, Даутов негативно выразился в адрес корреспондента ИА «Татар-информ» и пообещал, в нецензурной форме, что пнет журналиста, если тот попытается сфотографировать подсудимого в коридоре, когда его поведет конвой.

К слову, во время самого процесса суд запретил проводить фото- и видеосъемку.