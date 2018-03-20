Татарстан получит почти 254 млн рублей для сбалансирования бюджета

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Республика Татарстан получит почти 254 млн рублей дотаций в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов». Постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.
Средства пойдут на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.
В общей сложности для создания сбалансированного бюджета на регионы РФ выделят 20 млрд рублей.
В прошлом году Татарстан для этой цели получил дотацию в размере 1,67 млрд рублей.