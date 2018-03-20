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Экономика и финансы

Татарстан получит почти 254 млн рублей для сбалансирования бюджета

20 марта 2018, 13:00

Всего на регионы страны выделят 20 млрд рублей.
Правительство подписало расширенный список дотаций регионам РФ

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Республика Татарстан получит почти 254 млн рублей дотаций в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов». Постановление опубликовано на сайте Правительства РФ. 

Средства пойдут на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

В общей сложности для создания сбалансированного бюджета на регионы РФ выделят 20 млрд рублей.

В прошлом году Татарстан для этой цели получил дотацию в размере 1,67 млрд рублей.


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