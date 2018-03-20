Игорь Шувалов: ЦБ РФ должен активнее работать с Правительством России для экономического роста

(Казань, 20 марта, «Татар-информ». Центробанк России должен активнее работать с Правительством РФ для достижения больших темпов экономического роста, и такое взаимодействие будет налажено. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в эфире радиостанции «Вести ФМ», сообщает ТАСС.

«Центральный банк теперь должен больше взаимодействовать с Правительством России, имея в виду фактор роста. Это новое, свежее и впервые прозвучавшее от Президента. Будем работать с Центральным банком, мы к такой работе готовы. У нас рабочий контакт великолепный», — цитирует агентство Игоря Шувалова.

При этом первый вице-премьер РФ подчеркнул независимость политики Банка России и то, что при принятии решений ЦБ РФ не подчиняется Правительству страны.

Часто бывает, что мнение совета директоров Банка России на заседаниях по вопросом денежно-кредитной политики расходится с мнением министра финансов и министра экономического развития, которые присутствуют на этих заседаниях, привел пример Шувалов.

«В этом, с одной стороны, наверное, ничего хорошего, потому что мы можем сказать, что у нас нет такого общего мнения по наиболее важным вопросам, с другой стороны, это демонстрирует, что Банк России исключительно самостоятелен», — считает первый вице-премьер.