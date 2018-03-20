В поликлинике в Набережных Челнах врач скончался на рабочем месте

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Валерия Белова). В поликлинике №5 Набережных Челнов на своем рабочем месте скончался врач-рентгенолог Радик Идрисов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в медучреждении.

Медик ушел из жизни накануне утром на 65-м году.

«Радику Идрисову была оказана вся необходимая медицинская помощь, но к сожалению, безуспешно. Мы потеряли высококлассного специалиста. Коллеги характеризуют его только с положительной стороны. Причина смерти будет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы», – рассказала агентству пресс-секретарь горбольницы №5 в Набережных Челнах Ольга Гусева.

Радик Идрисов проработал в поликлинике Набережных Челнов около трех лет.