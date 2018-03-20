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Культура

Статуэтку в виде пера вручили «Поэту года» и «Писателю года»

20 марта 2018, 21:00

Премия проводится с 2011 года и выявляет талантливых авторов в девяти номинациях.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Москве накануне Всемирного дня поэзии состоялась церемония награждения лауреатов литературных премий «Поэт года» и «Писатель года». Обладателем первой из них стал Вениамин Голубицкий, вторую получил Олег Ларионов, сообщает РИА Новости.

Вениамин Голубицкий - автор нескольких поэтических книг, а также фотограф. Олег Ларионов много раз становился лауреатом литературных конкурсов, публиковался в литературных журналах и крупных издательствах.

Премия присуждается с 2011 года в девяти номинациях. Лауреатам вручается статуэтка в виде пера, их книги публикуются при поддержке Российского союза писателей.

Александр Коротич признан лушим детским писателем, а Дмитрий Басов – лучшим фантастом. Писателем года в номинации «Мемуары» признали Галину Одинцову, в номинации «Дебют» победили сразу два автора – Александр Шелухин и Александра Натарова. Дарья Мясникова взяла номинацию «Юмор», а лучшим лириком года стал Иван Малов.


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