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Культура

На Казанском ипподроме 24 марта пройдет праздник тюркских и иранских народов «Науруз»

20 марта 2018, 12:04

На главной сцене выступят артисты и коллективы национальных объединений Ассамблеи народов Татарстана и известные исполнители татарской эстрады.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). На Казанском ипподроме 24 марта пройдет праздник тюркских и иранских народов «Науруз», сообщает информационный центр Дома дружбы народов Татарстана.

«Азербайджанцы, афганцы, казахи, киргизы, башкиры, таджики, туркмены, узбеки, турки, а также представители Молодежной Ассамблеи народов Татарстана представят национальную кухню и творческие номера. Лучшие повара приготовят плов и шашлык по рецептам разных народов», — отмечается в сообщении.

На главной сцене выступят артисты и коллективы национальных объединений Ассамблеи народов Татарстана и известные исполнители татарской эстрады. 

Для детей будет работать площадка, где они смогут поиграть с аниматорами в национальные игры.

Взрослые тоже смогут принять участие в традиционных играх и забавах. Участники и победители получат национальные сладости и призы.


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