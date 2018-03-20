(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). На Казанском ипподроме 24 марта пройдет праздник тюркских и иранских народов «Науруз», сообщает информационный центр Дома дружбы народов Татарстана.

«Азербайджанцы, афганцы, казахи, киргизы, башкиры, таджики, туркмены, узбеки, турки, а также представители Молодежной Ассамблеи народов Татарстана представят национальную кухню и творческие номера. Лучшие повара приготовят плов и шашлык по рецептам разных народов», — отмечается в сообщении.

На главной сцене выступят артисты и коллективы национальных объединений Ассамблеи народов Татарстана и известные исполнители татарской эстрады.

Для детей будет работать площадка, где они смогут поиграть с аниматорами в национальные игры.

Взрослые тоже смогут принять участие в традиционных играх и забавах. Участники и победители получат национальные сладости и призы.