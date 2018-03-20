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Политика

Соратники Собчак в РТ жалуются, что не получили деньги за работу на выборах

20 марта 2018, 13:12

Скрины переписки из чата «Наблюдатели Собчак 18 марта» опубликовала член УИК от Собчак из Набережных Челнов Евгения Кузнецова.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Татарстанские члены участковой избирательной комиссии от кандидата Ксении Собчак спорят, должны ли им заплатить за работу на выборах. Скрины переписки из чата «Наблюдатели Собчак 18 марта» опубликовала член УИК от Собчак из Набережных Челнов Евгения Кузнецова.

Соратники Ксении Собчак планировали получить за услуги от 1 до 3 тыс. рублей. «Платят не за наблюдение, а за протокол. Извините но потраченные деньги на проезд, такси — из своего кармана должен оплачивать?», — пишет один участник чата. (Пунктуация автора сохранена).

Сама Евгения Кузнецова в описании к посту говорит, что вознаграждение нужно было оговаривать сразу, но «никто им денег за участие не обещал».


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