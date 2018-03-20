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Жители РТ направили через «Народный инспектор» более 150 тыс. уведомлений о нарушениях ПДД

20 марта 2018, 11:52

На сегодняшний день мобильное приложение скачали более 128 тыс. раз.
В приложении «Народный инспектор» стало возможным жаловаться на «болтунов» по мобильному за рулем
Более 80 тысяч татарстанцев пользуются приложением «Народный инспектор»
Жители Татарстана разрешили более 60 тыс. проблем через «Народный контроль»
Почти 100 уведомлений о нарушении ПДД отправлено с момента запуска приложения «Инспектор» в ГИБДД
Жаловаться на нарушителей ПДД жители Татарстана смогут через мобильное приложение

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). С начала своей работы жители Татарстана направили через мобильное приложение «Народный инспектор» в ГИБДД РТ и административно-технические инспекции более 150 тыс. уведомлений о нарушениях правил дорожного движения. Об этом сообшает пресс-служба Минсвязи РТ.

В настоящее время пользователи приложения «Народный инспектор» имеют возможность отправить сообщения о нарушениях по 18 категориям. Только за последние полгода по обращению самих граждан в системе ввели несколько новых категорий, касающихся использования мобильного гаджета водителями автомобилей и правил применения ремней безопасности.


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