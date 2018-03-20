Жители РТ направили через «Народный инспектор» более 150 тыс. уведомлений о нарушениях ПДД

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). С начала своей работы жители Татарстана направили через мобильное приложение «Народный инспектор» в ГИБДД РТ и административно-технические инспекции более 150 тыс. уведомлений о нарушениях правил дорожного движения. Об этом сообшает пресс-служба Минсвязи РТ.

В настоящее время пользователи приложения «Народный инспектор» имеют возможность отправить сообщения о нарушениях по 18 категориям. Только за последние полгода по обращению самих граждан в системе ввели несколько новых категорий, касающихся использования мобильного гаджета водителями автомобилей и правил применения ремней безопасности.