В РТ пройдет XVII мемориал по настольному теннису памяти Нургали Минниханова

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). С 21 по 24 марта на базе ФОК «Плавательный бассейн» Сабинского муниципального района РТ пройдут открытые лично-командные Всероссийские соревнования по настольному теннису — ХVII Мемориал памяти Заслуженного лесовода РСФСР и Татарской АССР, кавалера орденов «Знак почета» и «Октябрьской революции» Нургали Минниханова. Об этом сообщается на сайте Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Планируется, что в турнире примет участие более 250 спортсменов из районов республики и других субъектов РФ. В соревнованиях выявятся сильнейшие в мужском и женском одиночном, а также парном и смешанном разрядах.

Ожидается, что почетными гостями мемориала станут глава Сабинского района Татарстана Раис Минниханов, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов, а также президент Федерации настольного тенниса РТ Айнур Айдельдинов.