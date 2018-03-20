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В РТ пройдет XVII мемориал по настольному теннису памяти Нургали Минниханова

20 марта 2018, 11:44

С 21 по 24 марта в Сабах пройдут Всероссийские соревнования по настольному теннису памяти заслуженного лесовода РСФСР Нургали Минниханова.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). С 21 по 24 марта на базе ФОК «Плавательный бассейн» Сабинского муниципального района РТ пройдут открытые лично-командные Всероссийские соревнования по настольному теннису — ХVII Мемориал памяти Заслуженного лесовода РСФСР и Татарской АССР, кавалера орденов «Знак почета» и «Октябрьской революции» Нургали Минниханова. Об этом сообщается на сайте Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Планируется, что в турнире примет участие более 250 спортсменов из районов республики и других субъектов РФ. В соревнованиях выявятся сильнейшие в мужском и женском одиночном, а также парном и смешанном разрядах. 

Ожидается, что почетными гостями мемориала станут глава Сабинского района Татарстана Раис Минниханов, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов, а также президент Федерации настольного тенниса РТ Айнур Айдельдинов.


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