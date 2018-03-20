Пособие на первенца назначили более 200 жительницам Татарстана

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Гульназ Ойкина) Денежная выплата в связи с рождением первого ребенка назначена 211 жительницам Республики Татарстан, сообщает Министерство труда, занятости и соцзащиты РТ.

Заявления на выплату ежемесячного пособия на ребенка, рожденного с 1 января 2018, принимают органы социальной защиты.

Размер пособия в Татарстане в текущем году составляет 8 490 рублей. Правом на ежемесячную выплату можно воспользоваться при наличии у матери и ребенка гражданства и постоянной прописки на территории РФ. Доход семьи на человека не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума, а это сумма порядка 13 тыс. 800 руб.

Обратиться за назначением ежемесячной выплаты можно в течение полугода со дня рождения ребенка. Срок выплаты составит 1 год, для его продления необходимо снова обратиться в соцзащиту.

Ожидается, что за выплатами в Татарстане обратятся порядка 4,6 тыс. семей.

Ряд новых мер поддержки семей был принят в конце 2017 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Он также дал указание продлить действие программы материнского капитала до конца 2021 года.