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Экономика и финансы

СМИ: «Газпром» не сможет обойтись без нового транзитного договора с Украиной

20 марта 2018, 12:42

Госкорпорации придется договариваться с Украиной о транзите и после запуска газопровода «Северный поток — 2».
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Российская корпорация «Газпром» не сможет обойтись без нового транзитного соглашения с Украиной, пишет «Коммерсантъ».

Действующий контракт истекает в декабре следующего года. 

Газопровод «Северный поток — 2» в обход Украины, согласно заявлениям «Газпрома», планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Однако продолжение газопровода по территории Германии — газопровод Eugal — полностью будет готов лишь к концу 2020 года.

Проектную мощность газопровода компания сможет использовать лишь частично — не более чем на 34 млрд кубометров, вместо обещанных 55 млрд кубометров.

Отказаться от украинского транзита для выполнения своих долгосрочных контрактов «Газпром» сможет лишь к 2024 году, считает Симон Пирани из Оксфордского института энергетических исследований. Учитывая рост спроса на российский газ в Европе, на практике компания «не сможет полностью закрыть дверь для украинского транзита» даже после ввода всех мощностей «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», отметил Пирани.

В корпорации ситуацию не комментируют.


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