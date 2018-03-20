СМИ: «Газпром» не сможет обойтись без нового транзитного договора с Украиной

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Российская корпорация «Газпром» не сможет обойтись без нового транзитного соглашения с Украиной, пишет «Коммерсантъ».

Действующий контракт истекает в декабре следующего года.

Газопровод «Северный поток — 2» в обход Украины, согласно заявлениям «Газпрома», планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Однако продолжение газопровода по территории Германии — газопровод Eugal — полностью будет готов лишь к концу 2020 года.

Проектную мощность газопровода компания сможет использовать лишь частично — не более чем на 34 млрд кубометров, вместо обещанных 55 млрд кубометров.

Отказаться от украинского транзита для выполнения своих долгосрочных контрактов «Газпром» сможет лишь к 2024 году, считает Симон Пирани из Оксфордского института энергетических исследований. Учитывая рост спроса на российский газ в Европе, на практике компания «не сможет полностью закрыть дверь для украинского транзита» даже после ввода всех мощностей «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», отметил Пирани.

В корпорации ситуацию не комментируют.