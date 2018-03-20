(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Экс-президент Франции Николя Саркози взят под стражу, сообщает РИА Новости.

Экс-глава республики помещен под стражу в связи с разбирательством дела о возможных финансовых махинациях во время президентских выборов 2007 года во Франции.

Весной 2012 года французское издание Mediapart разместило на своих страницах материалы, из которых видно, что предвыборную кампанию Саркози частично финансировали из Ливии. По данным СМИ, экс-глава Франции получил от властей восточной страны порядка 50 миллионов евро.

