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Hi-Tech

В США представили самый маленький компьютер в мире

20 марта 2018, 13:02

Компания IBM в ходе конференции Think 2018 представила крошечный компьютер, имеющий размеры кристалла соли.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Компания IBM представила на конференции Think 2018 в Лас-Вегасе самый маленький в мире компьютер, имеющий размеры кристалла соли, пишет «Российская газета» со ссылкой на Mashable.

Вычислительная мощность компьютера примерно соответствует мощности компьютера на процессоре x86 выпуска 1990 года. 

Мини-компьютер стоит около 10 центов и способен контролировать, анализировать, обмениваться данными и совершать с ними действия, утверждают в компании. Он также сможет выполнять базовые для искусственного интеллекта задачи, например, сортировать информацию. 

Сейчас IBM тестирует компьютер, однако в течение пяти ближайших лет он появится в коммерческих продуктах — системах отслеживания поставок товаров, отслеживания краж и мошеннических действий.


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