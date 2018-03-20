В США представили самый маленький компьютер в мире

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Компания IBM представила на конференции Think 2018 в Лас-Вегасе самый маленький в мире компьютер, имеющий размеры кристалла соли, пишет «Российская газета» со ссылкой на Mashable.

Вычислительная мощность компьютера примерно соответствует мощности компьютера на процессоре x86 выпуска 1990 года.

Мини-компьютер стоит около 10 центов и способен контролировать, анализировать, обмениваться данными и совершать с ними действия, утверждают в компании. Он также сможет выполнять базовые для искусственного интеллекта задачи, например, сортировать информацию.

Сейчас IBM тестирует компьютер, однако в течение пяти ближайших лет он появится в коммерческих продуктах — системах отслеживания поставок товаров, отслеживания краж и мошеннических действий.