Все новости Татарстан Россия

Общество

Роспотребнадзор выявил фальсифицированное сливочное масло

20 марта 2018, 12:32

Масло с растительными жирами производило предприятие в Воронежской области.
Эпидемия гриппа в России ожидается не ранее нового года
За 7 месяцев в России выявлено 32,6 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции
Роспотребнадзор призывает усилить профилактику сибирской язвы
Роспотребнадзор признал безопасными продукты из Чернобыля
Санитарные службы намерены добиться снижения заболеваемости гепатитом В, корью, краснухой

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по Воронежской области неоднократно выявляло в обороте фальсифицированную растительными жирами молочную продукцию, сообщает сайт Роспотребнадзора РТ.

Фальсифицированное сливочное масло производило ООО «МастерСыр», расположенное по адресу: указано по адресу: Воронежская область, Эртильский район, с. Щучье, ул. Ленина, д. 1 . 

Во время проверки Роспотребнадзор установил, что данное предприятие по заявленному адресу отсутствует. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «МастерСыр» прекратило свою деятельность 5 декабря 2016 года.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter