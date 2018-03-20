Роспотребнадзор выявил фальсифицированное сливочное масло

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по Воронежской области неоднократно выявляло в обороте фальсифицированную растительными жирами молочную продукцию, сообщает сайт Роспотребнадзора РТ.
Фальсифицированное сливочное масло производило ООО «МастерСыр», расположенное по адресу: указано по адресу: Воронежская область, Эртильский район, с. Щучье, ул. Ленина, д. 1 .
Во время проверки Роспотребнадзор установил, что данное предприятие по заявленному адресу отсутствует. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «МастерСыр» прекратило свою деятельность 5 декабря 2016 года.