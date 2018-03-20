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Экономика и финансы

«Роснефть» в 2017 году инвестировала 8 млрд рублей в уфимские заводы

20 марта 2018, 10:36

Согласно отчетности «Роснефти» по МСФО за 2017 год, суммарно на модернизацию заводов было затрачено 65 млрд рублей.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). «Роснефть» в 2017 году инвестировала 8 млрд рублей в группу уфимских нефтеперерабатывающих заводов — на 60 процентов больше, чем годом ранее. Об этом сообщает информационно-аналитический центр Rupec.ru со ссылкой на отчетность компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год.

Также на 1 млрд рублей выросли вложения в развитие «Рязанской нефтеперерабатывающей компании» — до 5 млрд рублей. 

По остальным предприятиям было зафиксировано снижение капитальных вложений. В частности, затраты на Куйбышевский НПЗ снизились на 3 млрд рублей — до 7 млрд рублей. На Новокуйбышевский и Сызранский заводы было затрачено на 2 млрд рублей меньше — 6 и 3 млрд рублей соответственно. 

Суммарно на модернизацию заводов «Роснефть» потратила 65 млрд рублей, как и годом ранее.


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