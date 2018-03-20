Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Учения будут проходить в вооруженных силах, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.

Сборы продлятся не более двух месяцев, говорится в документе.

Данный документ принимается ежегодно. На сборы призывают специалистов тех военных профессий, которые нужны в настоящий момент, для переобучения или повышения квалификации.

Обычно в общей сложности число запасников, призванных на сборы, составляет не более 5 тыс. человек.