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Общество

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

20 марта 2018, 11:04

В 2018 году граждан из запаса отправят на двухмесячные учения.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Учения будут проходить в вооруженных силах, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.

Сборы продлятся не более двух месяцев, говорится в документе.

Данный документ принимается ежегодно. На сборы призывают специалистов тех военных профессий, которые нужны в настоящий момент, для переобучения или повышения квалификации. 

Обычно в общей сложности число запасников, призванных на сборы, составляет не более 5 тыс. человек.


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