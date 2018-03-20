Мошенник украл у жителя Казани часы за 400 тысяч рублей

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Мошенник украл у жителя Казани дорогостоящие часы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

В начале марта в отделение полиции «Ямашевский» в Казани обратился 31-летний местный житель. Он сообщил, что на одном из интернет-сайтов разместил объявление о продаже элитных часов. Через некоторое время с ним связался потенциальный покупатель. Мужчины договорились о встрече на квартире покупателя.

Владелец часов привез дорогостоящий аксессуар с собой и показал покупателю. Тот в свою очередь под выдуманным предлогом покинул квартиру и больше не вернулся.

Поняв, что его обманули, продавец обратился в полицию. Мошенника задержали по горячим следам.

Рыночная стоимость похищенных часов – 400 тысяч рублей.

