В Госдуму внесли законопроект о непризнании криптовалют законным средством платежа в РФ

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Госдуму внесли законопроект о цифровых финансовых активах. Согласно документу, такие активы не признаются законным средством платежа на территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных нижней палаты Парламента.

В законопроекте даны определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен. Документ законодательно закрепляет новый вид договора, заключаемого в электронной форме, — смарт-контракт. Исполнение обязательств по этому контракту осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий.

Законотворцы предлагают разрешить обмен токенов на рубли или иностранную валюту только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими смогут быть только брокеры, дилеры, юридические лица, которые работают по доверительному управлению, а также биржевые площадки.

Перечень иных разрешенных в России сделок по обмену цифровых финансовых активов, а также их порядок и условия, согласно законопроекту, будет устанавливать Банк России по согласованию с Правительством РФ.