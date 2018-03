Последний в мире самец северного белого носорога умер в Кении

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Последний в мире самец северного белого носорога по кличке Судан умер в Кении, сообщает RT со ссылкой на организацию Ol Pejeta Conservancy.

Животное умерло в возрасте 45 лет из-за возрастного заболевания, которое привело к дегенеративным изменениям мышц и костей.

После его гибели на планете остались только две особи северного белого носорога — самки Наджин и Фату.

В прошлом году Судану завели страничку в Tinder (приложение для знакомств), чтобы найти пару для продолжения рода.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1