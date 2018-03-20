Все новости Татарстан Россия

Происшествия

В Казани разыскивают водителей двух автобусов, которые покалечили своих пассажиров

20 марта 2018, 10:21

В результате аварий две женщины получили различные травмы.

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Казани разыскивают водителей сразу двух красных автобусов, которые покалечили своих пассажиров, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Первое ДТП произошло утром в воскресенье, 18 марта, напротив дома №56 по улице Чуйкова. 39-летняя пассажирка автобуса маршрута №15 упала и сломала себе стопу.

Несмотря на серьезную травму своего пассажира, водитель автобуса с места происшествия уехал.

19 марта произошло аналогичное происшествие с участием красного автобуса. 66-летняя пенсионерка получила серьезную рану головы в результате падения. Водитель проигнорировал случившееся и с места ЧП скрылся.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter