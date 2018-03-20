В Казани разыскивают водителей двух автобусов, которые покалечили своих пассажиров

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Казани разыскивают водителей сразу двух красных автобусов, которые покалечили своих пассажиров, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Первое ДТП произошло утром в воскресенье, 18 марта, напротив дома №56 по улице Чуйкова. 39-летняя пассажирка автобуса маршрута №15 упала и сломала себе стопу.
Несмотря на серьезную травму своего пассажира, водитель автобуса с места происшествия уехал.
19 марта произошло аналогичное происшествие с участием красного автобуса. 66-летняя пенсионерка получила серьезную рану головы в результате падения. Водитель проигнорировал случившееся и с места ЧП скрылся.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.