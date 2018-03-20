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Hi-Tech

Власти Москвы тестируют дронов-курьеров

20 марта 2018, 11:12

Летательные аппараты с новым программным обеспечением можно будет использовать на промышленных предприятиях, складах и в крупных магазинах.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Специалисты технополиса «Москва» разработали программное обеспечение, которое позволит использовать летающие дроны в работе служб доставки. Сейчас программу тестируют, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Летательные аппараты с новым программным обеспечением можно будет использовать на промышленных предприятиях, складах и в крупных магазинах, уточняется в сообщении. Дроны можно использовать для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции. Один такой летательный аппарат может поднять груз весом до трех килограммов.

Сейчас ПО установлено на двух десятках коптеров. Их перемещение, взлет и посадку, а также подзарядку на специальной станции можно контролировать через планшет, компьютер или смартфон.


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