Власти Москвы тестируют дронов-курьеров

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Специалисты технополиса «Москва» разработали программное обеспечение, которое позволит использовать летающие дроны в работе служб доставки. Сейчас программу тестируют, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Летательные аппараты с новым программным обеспечением можно будет использовать на промышленных предприятиях, складах и в крупных магазинах, уточняется в сообщении. Дроны можно использовать для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции. Один такой летательный аппарат может поднять груз весом до трех килограммов.

Сейчас ПО установлено на двух десятках коптеров. Их перемещение, взлет и посадку, а также подзарядку на специальной станции можно контролировать через планшет, компьютер или смартфон.