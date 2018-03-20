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Движение автомобилей и автобусов на Крымском мосту откроется в мае

20 марта 2018, 10:20

Открытие движения для грузового транспорта на Крымском мосту планируется на втором этапе — в конце 2018 года.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Движение для легковых автомобилей и пассажирских автобусов по Крымскому мосту пролив откроется в мае 2018 года. Об этом сообщается на сайте Минтранса РФ.

Министерство рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. Так, открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 года.

Исключение сделают для грузового и технологического транспорта, который будет задействован в строительстве железнодорожной части моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части.


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