(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Пьяный нижнекамец сообщил спасателям по телефону, что замерзает в лесу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером нетрезвый мужчина позвонил по единому номеру вызова экстренных служб 112 и сообщил, что замерзает в лесу на территории лыжной базы «Батыр».

Оператор попытался задать несколько уточняющих вопросов мужчине, но тот не ответил и положил трубку. Все попытки снова связаться с потерпевшим закончились неудачей.

К месту предполагаемого ЧП выехали спасатели ЗПСО №6. Они на снеоходах прочесали лес вокруг базы, но мужчину не нашли.

Чуть позже стало известно, что сотрудники УВД по Нижнекамску обнаружили телефонного хулигана в подъезде своего дома на чердаке. Мужчина был сильно пьян.

