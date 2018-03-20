В Казани протестируют «экоавтобус»

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Казань на тестовую эксплуатацию поступил работающий на природном газе автобус, сообщает пресс-служба мэрии.
Городской низкопольный автобус «НЕФАЗ 5299-0000040-57» будут использовать «ПАТП № 2» и «ПАТП № 4». Тестирование пройдет в условиях работы обычного рейсового автобуса, отмечают в Комитете по транспорту Казани.
Тест позволит определить расход газа, проверить приборы, системы электрооборудования и время заправки. Заправлять автобус будут на четырех казанских АГЗС.
Автобусы, использующие природный газ в качестве топлива, считаются более экологичным транспортом.