Создатель «Новичка»: Британцы сами могли отравить Скрипаля

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить сами британцы, заявил один из разработчиков отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк в интервью РИА Новости.

Для профессионалов технология производства «Новичка» общедоступна. Любая химическая или фармацевтическая компания может сделать его в собственных лабораториях, отметил Ринк.

«Совершенно точно, что в Великобритании есть такие специалисты. Именно они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери», — поделился один из создателей яда.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта. Власти Великобритании считают, что для этого было использовано вещество «Новичок», которое разработала российская военная разведка. Однако Лондон не предоставил доказательств данных обвинений.