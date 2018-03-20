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Создатель «Новичка»: Британцы сами могли отравить Скрипаля

20 марта 2018, 10:12

Технология отравляющего вещества общедоступна, и британские профессионалы могли ей воспользоваться, уверен один из разработчиков «Новичка».
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить сами британцы, заявил один из разработчиков отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк в интервью РИА Новости.

Для профессионалов технология производства «Новичка» общедоступна. Любая химическая или фармацевтическая компания может сделать его в собственных лабораториях, отметил Ринк.

«Совершенно точно, что в Великобритании есть такие специалисты. Именно они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери», — поделился один из создателей яда.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта. Власти Великобритании считают, что для этого было использовано вещество «Новичок», которое разработала российская военная разведка. Однако Лондон не предоставил доказательств данных обвинений.


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