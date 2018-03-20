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Политика

Россия и КНР заблокировали заседание Совбеза ООН по Сирии

20 марта 2018, 10:04

За включение темы прав человека в Сирии в повестку дня высказались восемь стран.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Представители России и Китая заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии. Это следует из итогов голосования, сообщает РИА Новости. 

Необходимости проведения этого мероприятия нет, так как права человека не могут быть повесткой дня Совета Безопасности. По этому вопросу в Женеве ведет деятельность Совет по правам человека, сказал заместитель постоянного представителя РФ Геннадий Кузьмин.

Все структуры международной организации делят между собой полномочия, что и является основой для принятия решений, отметил представитель КНР Шен Бо, который поддержал вышеописанное предложение Кузьмина.

В итоге за утверждение предварительной повестки дня заседания Совбеза высказались представители восьми стран. Четыре страны, среди которых Россия и Китай, проголосовали «против», еще три государства — воздержались. 

В результате предварительную повестку дня не приняли.


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