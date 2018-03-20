Россия и КНР заблокировали заседание Совбеза ООН по Сирии

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Представители России и Китая заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии. Это следует из итогов голосования, сообщает РИА Новости.

Необходимости проведения этого мероприятия нет, так как права человека не могут быть повесткой дня Совета Безопасности. По этому вопросу в Женеве ведет деятельность Совет по правам человека, сказал заместитель постоянного представителя РФ Геннадий Кузьмин.

Все структуры международной организации делят между собой полномочия, что и является основой для принятия решений, отметил представитель КНР Шен Бо, который поддержал вышеописанное предложение Кузьмина.

В итоге за утверждение предварительной повестки дня заседания Совбеза высказались представители восьми стран. Четыре страны, среди которых Россия и Китай, проголосовали «против», еще три государства — воздержались.

В результате предварительную повестку дня не приняли.