Пушков прокомментировал обвинения США в адрес России касательно Саудовской Аравии

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление о том, что Россия подрывает отношения между США и Саудовской Аравией. Он опубликовал комментарий на своей странице в социальной сети Twitter.

«Да, совсем плохи дела их на Ближнем Востоке, если они всюду видят призрак России», — отметил Пушков. По его словам, страны находятся в плохих отношениях из-за политики самих США.

Ранее сотрудник американской администрации заявил, что поставками оружия Россия подрывает отношения между США и Саудовской Аравией.