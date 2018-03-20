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Политика

Пушков прокомментировал обвинения США в адрес России касательно Саудовской Аравии

20 марта 2018, 09:28

По словам председателя комиссии Совфеда, страны находятся в плохих отношениях из-за политики самих США.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление о том, что Россия подрывает отношения между США и Саудовской Аравией. Он опубликовал комментарий на своей странице в социальной сети Twitter.

«Да, совсем плохи дела их на Ближнем Востоке, если они всюду видят призрак России», — отметил Пушков. По его словам, страны находятся в плохих отношениях из-за политики самих США.

Ранее сотрудник американской администрации заявил, что поставками оружия Россия подрывает отношения между США и Саудовской Аравией.


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