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Общество, Сельское хозяйство

В Казанском кооперативном институте организуют курсы для сельских предпринимателей

20 марта 2018, 09:48

Кооператоров будут обучать правилам вхождения в федеральные торговые сети.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Казанском кооперативном институте стартуют курсы для сельских кооператоров. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Курсы начнутся 21 марта. В вузе в течение двух дней предпринимателей будут обучать правилам вхождения в федеральные торговые сети и сертификации сельскохозяйственной продукции.

На курсы организаторы приглашают и тех, кто только хочет организовать сельскохозяйственный потребкооператив.

22 марта после завершения курсов планируется проведение круглого стола с участием депутатов, представителей республиканских министерств и ведомств.
 


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