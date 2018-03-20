В Казанском кооперативном институте организуют курсы для сельских предпринимателей

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Казанском кооперативном институте стартуют курсы для сельских кооператоров. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Курсы начнутся 21 марта. В вузе в течение двух дней предпринимателей будут обучать правилам вхождения в федеральные торговые сети и сертификации сельскохозяйственной продукции.

На курсы организаторы приглашают и тех, кто только хочет организовать сельскохозяйственный потребкооператив.

22 марта после завершения курсов планируется проведение круглого стола с участием депутатов, представителей республиканских министерств и ведомств.

