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Экономика и финансы

В Татарстане будут штрафовать за парковку на зеленой зоне

20 марта 2018, 09:36

Максимальный размер штрафа может составить 100 тыс. рублей.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Татарстане муниципалитеты получили право штрафовать автомобилистов за парковку на зеленой зоне, детских и спортивных площадках, площадках для выгула животных и хозплощадках на придомовой территории. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Президента РТ. 

Озелененные территории включают в себя газоны, цветники и иные территории, занятые травянистыми растениями, объясняется в документе. 

Штраф за неправильную парковку для физических лиц составит 2 — 3,5 тыс. рублей, для должностных лиц — 5 — 20 тыс. рублей, от 50 — 100 тыс. рублей — для юрлиц. 

Штрафовать не будут в том случае, если граждане и юридические лица предотвращают противоправные деяния, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, выполняют оборонные мероприятия и охраняют общественный порядок и безопасность.


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