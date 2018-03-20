В Татарстане будут штрафовать за парковку на зеленой зоне

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Татарстане муниципалитеты получили право штрафовать автомобилистов за парковку на зеленой зоне, детских и спортивных площадках, площадках для выгула животных и хозплощадках на придомовой территории. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Президента РТ.

Озелененные территории включают в себя газоны, цветники и иные территории, занятые травянистыми растениями, объясняется в документе.

Штраф за неправильную парковку для физических лиц составит 2 — 3,5 тыс. рублей, для должностных лиц — 5 — 20 тыс. рублей, от 50 — 100 тыс. рублей — для юрлиц.

Штрафовать не будут в том случае, если граждане и юридические лица предотвращают противоправные деяния, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, выполняют оборонные мероприятия и охраняют общественный порядок и безопасность.