В России нарушителям ПДД запретят садиться за руль до суда

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В России нарушителям правил дорожного движения могут запретить садиться за руль до того, как завершится судебный процесс по факту аварии. Об этом пишут «Известия».

Речь идет о фигурантах уголовных дел, уточняется в поправках в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Их подготовил Комитет Госдумы по госстроительству.

Более того, таких нарушителей ПДД предлагается выпускать из дома в определенные часы, ограничить их пребывание в определенных местах и сократить общение с конкретными людьми.