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Общество

В России нарушителям ПДД запретят садиться за руль до суда

20 марта 2018, 08:44

Фигурантов уголовных дел предлагается выпускать из дома в определенные часы.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В России нарушителям правил дорожного движения могут запретить садиться за руль до того, как завершится судебный процесс по факту аварии. Об этом пишут «Известия».

Речь идет о фигурантах уголовных дел, уточняется в поправках в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Их подготовил Комитет Госдумы по госстроительству.

Более того, таких нарушителей ПДД предлагается выпускать из дома в определенные часы, ограничить их пребывание в определенных местах и сократить общение с конкретными людьми.


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