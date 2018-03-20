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В Казани сгоревшую фабрику Крестовниковых выставили на продажу

20 марта 2018, 08:36 , Фото: соцсети

В Казани сгоревшую фабрику Крестовниковых выставили на продажу Общее состояние объекта культурного наследия названо аварийным.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Казани на продажу выставили объект культурного наследия «Здание фабрично-торгового товарищества “Братья Крестовниковы”». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минземимущества РТ.

Начальная стоимость составляет 1 рубль 18 копеек с учетом НДС. Общее состояние объекта культурного наследия названо аварийным.

Для покупателя срок выполнения условий конкурса не должен превышать семи лет. За это время он должен организовать консервацию, ремонт, реставрацию фабрики и приспособить объект для современного использования, предварительно обратившись в Минкульт РТ.

Проведение конкурса назначено на 23 апреля.

В прошлом году на фабрике Крестовниковых произошел пожар.


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