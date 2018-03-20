(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Австралиец нашел пропавший четыре года назад Боинг на Google Картах, сообщает РИА Новости.

Австралиец Питер Макмэхон давно занимается расследованием авиакатастроф. Чтобы найти пропавший малазийский Боинг 777 мужчина в течение нескольких лет изучал изображения NASA и Google Maps. Питер утверждает, что ему удалось найти пропавший самолет. Он находится в 16 километрах к югу от маленького острова Руанд на Сейшелах.

По его словам, на фото видно, что весь корпус лайнера буквально изрешечен пулями.

Мужчина обратился со своими догадками в бюро транспорта и безопасности Австралии. Рассмотрев все доводы и снимки в бюро не исключили, что изображения могут принадлежать пропавшему самолету Boeing 777.

Напомним, воздушное судно следовало из Куала-Лумпура в Пекин. Лайнер пропал с радаров над Индийским океаном 8 марта 2014 года. На борту находились 239 человек. Обломки Боинга и тела пассажиров так и не нашли.

