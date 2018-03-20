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Собчак попросила Путина о помиловании 16 человек

20 марта 2018, 08:20 , Фото: архив tatar-inform

Собчак попросила Путина о помиловании 16 человек Прошение было подано вчера во время встречи Путина с соперниками по президентским выборам.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Журналистка и телеведущая, которая баллотировалась на пост Президента РФ, попросила российского лидера Владимира Путина о помиловании 16 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Прошение было подано вчера во время встречи Путина с соперниками по президентским выборам. Речь идет о Дмитрии Борисове, Станиславе Зимовце, Александре Кольченко, Владимире Лапыгине, Сергее Мохнаткине, Олеге Навальном, Александре Соколове, Олеге Сенцове и других.

Как пишет агентство, Путин заявил, что рассмотрит ее прошение.


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