Венгрия раскритиковала планы Украины восстановить военную часть в Закарпатье

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Венгрия выразила недовольство тем, что Украина намерена восстановить военную часть в Закарпатье. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сиярто, сообщает РИА Новости со ссылкой на hirado.hu.

В городе Берегово планируется разместить батальон численностью около 800 человек. Это объясняется защитой территориальной целостности Украины.

По словам Сиярто, это вызывает беспокойство, так как венгерская национальная община трактуется как угроза Киеву. Он назвал это возмутительным и выступил резко против идеи Минобороны Украины.