Путин победил на выборах Президента РФ с абсолютным рекордом

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Владимир Путин победил на выборах Президента РФ, прошедших 18 марта, с абсолютным рекордом, заручившись поддержкой 76,69 процента избирателей. Об этом пишут «Известия».

За Путина проголосовали 56,4 млн человек, то есть более половины из 108,9 млн россиян с правом голоса. Это случилось впервые в истории выборов в России.

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев подчеркнул, что выборы стали «самыми честными и прозрачными» в новейшей истории. Он уверен, что Путин склонил на свою сторону россиян еще при послании Федеральному Собранию, во время которого он акцентировал внимание на региональных вопросах и задачах на ближайшее будущее.

По мнению экспертов, немаловажным стало и возвращение в состав России Крыма в 2014 году.