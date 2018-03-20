Татары Бельгии встретились с Гузель Яхиной на книжном салоне в Париже

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Татары Бельгии встретились с писательницей Гузель Яхиной на книжном салоне в Париже, который проходил с 16 по 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Масштабные площади под экспозиции, 3D-визуализация творчества русских классиков, круглые столы, презентации новых книг, автограф-сессии, дискуссии – все это привлекло к российскому стенду тысячи посетителей. Более 30 современных российских писателей сопровождали те свои книги, которые пользуются в последнее время высокой популярностью в читательском мире.

Татар, прежде всего, интересовали выступления Яхиной с анализом нашумевшего романа о хрупкой Зулейхе. На малой площадке у автора книги состоялся разговор с представителями ассоциации «Татары Бельгии». Соотечественники поздравили Яхину с выходом в свет французского перевода «Зулейха открывает глаза», показали ей, что в Бельгии они уже пользуются нидерландским переводом, имя героини, к слову, в данном варианте звучит как Зуляйка. Теперь уже роман переведен с оригинала на два десятка других языков, идет дальнейшая работа.



Кстати, многое в романе Яхиной художественно воспроизводится с воспоминаний ее бабушки, уроженки Сабинского района Татарстана. Месяц назад про татар, проживающих в Бельгии, вышел ее труд в Татарском книжном издательстве. Написать художественное произведение о судьбах зарубежных татар Гульсину Галимуллину вдохновили многочисленные заметки в ходе поездок, наблюдения за жизнью диаспоры, знакомства с судьбами местных татар, ее личные эмоции и потрясения. Книга «Тау жылысы» («Тепло горы») была вручена Гузель Яхиной в качестве подарка, также было передано приглашение от членов ассоциации «Татары Бельгии».