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Здоровье и среда, Наука и образование

Ученые узнали способ снизить риск преждевременной смерти

20 марта 2018, 01:35

Риск преждевременной смерти уменьшают ненасыщенные жирные кислоты омега-6.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Ненасыщенные жирные кислоты омега-6 оказались способны снижать риск преждевременной смерти и мешать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университета Восточной Финляндии, передает РИА Новости со ссылкой на издание Eurekalert.

Наиболее распространенной из этих кислот является линолевая. В рамках исследования, стартовавшего в 1984 – 1989 годах, группу из 2480 человека, которым было от 42 до 60 лет, разделили на пять подгрупп по ее уровню в крови.

В ходе наблюдений умерли 1143 человека. При этом риск преждевременной смерти и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в подгруппе с самым высоким содержанием линолевой кислоты оказался на 43 процента ниже, чем в подгруппе с самым низким ее содержанием.

Главными источниками линолевой кислоты являются такие продукты, какрастительные масла, орехи и семена. 


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