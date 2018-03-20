Ученые узнали способ снизить риск преждевременной смерти

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Ненасыщенные жирные кислоты омега-6 оказались способны снижать риск преждевременной смерти и мешать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университета Восточной Финляндии, передает РИА Новости со ссылкой на издание Eurekalert.

Наиболее распространенной из этих кислот является линолевая. В рамках исследования, стартовавшего в 1984 – 1989 годах, группу из 2480 человека, которым было от 42 до 60 лет, разделили на пять подгрупп по ее уровню в крови.

В ходе наблюдений умерли 1143 человека. При этом риск преждевременной смерти и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в подгруппе с самым высоким содержанием линолевой кислоты оказался на 43 процента ниже, чем в подгруппе с самым низким ее содержанием.

Главными источниками линолевой кислоты являются такие продукты, какрастительные масла, орехи и семена.