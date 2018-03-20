Фильм бугульминских студентов стал лауреатом кинофестиваля в Петербурге

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Творческий коллектив Бугульминского филиала КНИТУ (КХТИ) стал лауреатом на всероссийском конкурсе «Студкино: перезагрузка!», пишет «Бугульминская газета».
Коллектив из Бугульмы представил на фестиваль документальный фильм «Дивизия» и одержал победу в номинации «Студенческое документальное кино: 100-летие военных комиссариатов». Художественным руководителем проекта выступил Станислав Недобежкин.
Всероссийский конкурс студенческих фильмов проходил в Санкт-Петербурге. Он собрал более 400 заявок со всей России.