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Общество, Культура

Фильм бугульминских студентов стал лауреатом кинофестиваля в Петербурге

20 марта 2018, 00:01

Всероссийский конкурс студенческих фильмов «Студкино: перезагрузка!» проходил в северной столице.

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Творческий коллектив Бугульминского филиала КНИТУ (КХТИ) стал лауреатом на всероссийском конкурсе «Студкино: перезагрузка!», пишет «Бугульминская газета».

Коллектив из Бугульмы представил на фестиваль документальный фильм «Дивизия» и одержал победу в номинации «Студенческое документальное кино: 100-летие военных комиссариатов». Художественным руководителем проекта выступил Станислав Недобежкин.

Всероссийский конкурс студенческих фильмов проходил в Санкт-Петербурге. Он собрал более 400 заявок со всей России.


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