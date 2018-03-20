В Доме Правительства РТ подведут итоги выборов Президента России

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Сегодня в Доме Правительства РТ состоятся два брифинга подряд. Во время первого будут подведены итоги кампании по выборам Президента России на территории Татарстана. Второй будет посвящен развитию в регионе движения студенческих трудовых отрядов.

Как сообщает пресс-служба Президента Татарстана, на вопросы журналистов об итогах выборов Президента России в РТ ответят председатель Центральной избирательной комиссии республики Мидхат Шагиахметов и заместитель министра внутренних дел по Татарстану Рафаиль Гильманов.

Об успехах и достижениях татарстанских студенческих отрядов в 2017 году и планах по развитию движения в наступившем 2018-м расскажут министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов и директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Ринат Садыков. К ним присоединятся руководитель штаба студенческих отрядов КГЭУ «Тесла» Тимур Хуснияров и командир педагогического отряда «Регион 116» Ксения Зверева.

Планируется, что ход брифинга в режиме онлайн будет транслироваться на сайте tatarstan.ru.