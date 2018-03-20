ГСВ «Россия — Исламский мир» запустила официальный сайт после редизайна

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» успешно обновила дизайн официального сайта. Редизайн портала rusisworld.com — самое существенное изменение портала с момента его запуска как публичного ресурса в 2015 году.

На обновленном сайте в двух версиях (на русском и английском языках) представлены 20 разделов, благодаря которым посетители смогут узнать об истории и современной деятельности ГСВ «Россия — Исламский мир».

«Официальный сайт группы стал более легким, удобным, продуманным, современным. У нас далеко идущие планы. Новый дизайн сайта — это платформа для нового старта. Впереди наших читателей ждет концептуально новое информационное освещение», — рассказала ИА «Татар-информ» главный редактор портала Екатерина Подколзина.

На сайте публикуется информация о деятельности членов группы, взгляд на события в мировом сообществе через призму взаимоотношений России и исламских стран. Все материалы, вышедшие до редизайна, сохранились в обновленной версии сайта.

Ознакомиться с обновленным порталом Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» вы сможете, перейдя по ссылке www.rusisworld.com.