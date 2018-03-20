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Общество, Наука и образование

Гендиректор «Яндекса» поделится с казанской молодежью опытом ИТ-предпринимательства

20 марта 2018, 06:11

Участники форума Digital Start определят ориентиры при подготовке кадров для реализации программы «Цифровая экономика».
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Форуме молодежного цифрового предпринимательства Digital Start примут участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож и министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

Форум Digital Start пройдет 11 апреля в Казани. Участники обсудят проблемы в системе ИТ-образования и определят ориентиры при подготовке кадров для реализации программы «Цифровая экономика».

В рамках форума определят также лучшие школьные и студенческие проекты, а успешные предприниматели в сфере ИТ поделятся своим опытом в цифровом бизнесе.


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