Гендиректор «Яндекса» поделится с казанской молодежью опытом ИТ-предпринимательства

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Форуме молодежного цифрового предпринимательства Digital Start примут участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож и министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.
Форум Digital Start пройдет 11 апреля в Казани. Участники обсудят проблемы в системе ИТ-образования и определят ориентиры при подготовке кадров для реализации программы «Цифровая экономика».
В рамках форума определят также лучшие школьные и студенческие проекты, а успешные предприниматели в сфере ИТ поделятся своим опытом в цифровом бизнесе.