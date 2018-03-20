Исследование: Жители Казани предпочитают черные автомобили

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Водители из Казани предпочитают автомобили черного цвета. К такому выводу пришли эксперты Avito, проанализировав продажи машин разных цветов в прошлом году в 23 крупнейших городах России.

Черные автомобили оказались самыми востребованными в Татарстане. В 2017 году доля их продаж на интернет-площадке составила 22,8 процента. Чуть менее востребованными были серебряные (16,5 процента) и белые (15,9 процента) авто. Четвертое место досталась серым машинам (12,1 процента), а на пятом оказались синие (9,1 процента).

Из ярких цветов наиболее привлекательным для жителей Казани оказался красный с долей продаж 6,2 процента. Также водители отдавали предпочтение зеленым (5,9 процента) и коричневым (2,8 процента) транспортным средствам. Меньше всего автолюбители хотят ездить по дорогам в автомобилях бежевого и голубого цветов, доля продаж которых составила 2,6 и 2,1 процента соответственно.

Самые популярные цвета российского рейтинга – черный, серебряный и белый – заняли лидирующие позиции и в 23 крупнейших городах России. При этом черный цвет оказался на первом месте по продажам в 11 городах страны.