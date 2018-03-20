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В ИА «Татар-информ» расскажут об антимонопольном расследовании Татарстанского УФАС по выплатам ОСАГО

20 марта 2018, 09:20

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Сегодня, 20 марта, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Первые итоги: какие изменения последуют за решением судебной коллегии Верховного суда России по справочникам стоимости запчастей РСА».

В мероприятии примет участие заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы России по Республике Татарстан Сергей Павлов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

 


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