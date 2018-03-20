Победитель конкурса чтецов Корана в Азнакаеве получит путевку в хадж

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Победитель конкурса чтецов Корана в Азнакаеве, который пройдет 14 апреля, получит путевку в хадж, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

В Азнакаеве состоится региональный конкурс чтецов Корана «Аслям». Конкурс проводится ДУМ РТ совместно с администрацией Азнакаевского муниципального района, казыятом Юго-восточного региона РТ, мухтасибатом города Азнакаево и Азнакаевского района. Мероприятие пройдет по инициативе братьев Шакировых в память об их отце – Асляме Шакирове.

В ДУМ РТ уточнили, что участие в конкурсе чтецов Корана могут принять мужчины, являющиеся гражданами России и владеющие татарским и башкирским языками. Конкурсанты будут соперничать на знание последних двух или последних четырех джузов (джуз – одна из 30 частей Корана, которые читаются по одной каждую ночь месяца Рамадан) текста священного Корана согласно правилам таджвида (таджвид – правило чтения Корана и соответствующая кораническая дисциплина).

Один казыят может выдвинуть не более троих участников для участия в состязании.

Победителей конкурса наградят ценными подарками и призами. За первое место в номинации «4 последних джуза» участник получит путевку в хадж. Победителю в номинации «2 последних джуза» вручат путевку в умру (малый хадж). Всех участников состязания наградят поощрительными призами.