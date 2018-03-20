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В мечети «Гаилэ» пройдет праздник для «солнечных детей»

20 марта 2018, 03:30

В храме будут организованы спортивные состязания и развлекательная программа.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В казанской мечети «Гаилэ» состоится мероприятие «Солнечные дети», в рамках которого будут организованы спортивные состязания и развлекательная программа для детей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил имам-хатыб мечети Рустам хазрат Хайруллин.

Он отметил, что праздник пройдет 21 марта, в Международный день людей с синдромом Дауна. Страдающих этой болезнью детей называют «солнечными».

Рустам Хайруллин подчеркнул, что мероприятие было решено организовать с целью поддержки семей с синдромом Дауна. В нем примут участие около 100 детей вместе с их родителями.

Среди организаторов – центр реабилитации «Апрель» и Центр бокса и настольного тенниса.


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