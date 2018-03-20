Юный челнинец продемонстрировал трюки Максиму Галкину на шоу «Лучше всех!»

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Семилетний Раниль Загриев из Набережных Челнов стал героем шоу «Лучше всех!». Видео опубликовал «Первый канал».

Мальчик рассказал ведущему Макисму Галкину, что уже с четырех лет занимается прыжками на батуте и дорожке в детско-юношеской спортивной школе «Олимпийский». Мама Раниля, которая сидела в зрительном зале, с гордостью поведала, что у ее сына уже третий взрослый разряд по прыжкам на батуте.

Юный челнинец рассказал ведущему, что его цель – «допрыгать до луны». На вопрос Галкина, что же там интересного, Раниль ответил, что там живут инопланетяне, и добавил, что они зеленого цвета. Также мальчик рассказал, что мечтает стать пожарным.

На передаче у юного спортсмена осуществилась еще одна заветная мечта – он познакомился с первым олимпийским чемпионом в прыжках на батуте Александром Москаленко. Спортсмен похвалил мальчика за упорство и вручил ему памятную медаль «Лучше всех!».