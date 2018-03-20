Казахстан обсуждает с партнерами из Татарстана открытие сети АЗС на трассе из Европы в Китай

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Республика Казахстан обсуждает с партнерами из Татарстана возможность создания НПЗ, чтобы обеспечить АЗС казахстанский участок трассы Западная Европа – Западный Китай. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил советник торгпреда Казахстана в Казани Гибрат Кайреденов.

Казахстанский участок трассы, по словам советника торгпреда, готов почти на 100 процентов. Дорога, которая сейчас работает в бесплатном режиме, не обладает достаточной инфраструктурой. «Заправки могут находиться в значительном удалении друг от друга, в 300 – 500 км», – заметил собеседник агентства.

«В данный момент мы ведем переговоры с татарстанскими компаниями. В частности, хотим предложить создать сеть автозаправок с придорожной инфраструктурой», – отметил Гибрат Кайреденов.

Среди возможных форм сотрудничества строительство в партнерстве с татарстанскими компаниями НПЗ на территории Казахстана для обслуживания нового транспортного коридора и организации сети автозаправок.

Полный текст интервью опубликован на портале «События недели».