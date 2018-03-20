Казахстан намерен создать с Татарстаном совместное нефтехимическое предприятие

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Казахстан планирует создать нефтехимическое предприятие совместно с партнерами из Татарстана. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал советник торгпреда Казахстана в Казани Гибрат Кайреденов.

В данный момент представители Казахстана уже ведут переговоры с ведущими компаниями Казахстана, сообщил советник торгового представителя.

«Есть идея создать совместное предприятие по производству бензина, дизельного топлива или нефтеперерабатывающего завода на территории Казахстана. Тем более что имеется политическое решение по строительству нового НПЗ», – пояснил Гибрат Кайреденов.

Торгпредство рассматривает сотрудничество с нефтехимическими предприятиями РТ, в частности, с АО «ТАНЕКО», ПАО «Татнефть», ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Полный текст интервью с Гибратом Кайреденовым опубликован на портале «События недели».