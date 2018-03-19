Лицеисты Казани победили в первой лиге математического турнира Европы

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Ученики лицея-интерната № 2 Казани победили в первой лиге математического турнира Европы. Команда из пяти восьмиклассников не проиграла ни одного боя, сообщил представитель образовательной организации.

Соревнования проходили с 27 февраля по 5 марта в Минске в формате командного турнира. В них приняли участие школьники из Москвы, Тюмени, Краснодара, Киева (Украина), Бургаса (Болгария), Астаны и Алматы (Казахстан).

Команды, в состав которых входило по пять человек, получали задачу и по истечении определенного времени должны были представить ее решение. При этом команда-соперник должна была искать ошибки в представленном алгоритме решения. Жюри оценивало выступления спикера и оппонента.

Татарстан на соревнованиях был представлен командой из Казани. Наставником выступил Алмаз Хамидуллин, вошедший в пятерку финалистов всероссийского конкурса «Учитель года-2017».